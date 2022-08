Villar saluta i tifosi della Roma: “Un grande in bocca al lupo per quest’anno”

"Metto questa foto solo per ringraziarvi a tanti di voi romanisti che mi avete scritto messaggi questi giorni. Un grande in bocca al lupo per quest'anno". Queste sono le parole di Gonzalo Villar, nuovo centrocampista della Sampdoria, pubblicate sul suo profilo Instagram per salutare i tifosi della Roma. Lo spagnolo da ieri è ufficialmente un giocatore blucerchiato: è arrivato in città in mattinata e dopo le visite mediche e la firma del contratto (prestito annuale con diritto di riscatto e controriscatto a favore della Roma), ha svolto il primo allenamento agli ordini di Marco Giampaolo.