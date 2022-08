Prime scelte di José: Wijnaldum in corsa, l’ultimo arrivato inizia in panchina

A meno di clamorosi colpi di scena, però, la formazione che farà l’esordio in campionato dovrebbe essere già delineata e tra le esclusioni eccellenti prevede quelle di Wijnaldum e Spinazzola. Almeno dal via, almeno dalla lista degli undici iniziali, con i due poi pronti a subentrare in corsa per dare il proprio contributo alla causa giallorossa.