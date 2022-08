Belotti aspetta Shomurodov. Perez saluta, va al Celta Vigo

Le richieste della Roma per l'uzbeko non trovano una corrispondenza sul mercato

L’entusiasmo durante la presentazione di domenica sera ha toccato picchi talmente alti che in moltissimi si sono dimenticati che è l’uzbeko a bloccare l’arrivo di Belotti . O meglio, sono le richieste della Roma che non trovano una corrispondenza sul mercato. Andiamo con ordine.

A meno che i Friedkin, non diano il via libera al prestito con diritto per scrollarsi di dosso l’ingaggio e formalizzare finalmente l’ingaggio di Belotti. Intanto, il Gallo è in attesa della chiamata, forte dell’accordo verbale sulla base di tre anni a 2,8 milioni a stagione. Sarà lui a prendere il posto di Eldor, dando a Mourinho una possibilità di scelta nel reparto offensivo più ricca e affidabile.