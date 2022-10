Verso Verona-Roma: Matic out, c’è Celik. Dybala torna a lavorare sul campo

A Trigoria c'è una C’è una Roma di "bambini", come li ha chiamati Mourinho a Helsinki, che cresce e regala soddisfazioni alla società. Gli esordi di Felix, Volpato, Keramitsis e Missori lo scorso anno oltre alla consacrazione di Zalewski e Bove . Il debutto di Faticanti e la prima convocazione con i "grandi" per Cassano, Cherubini e Tahirovi c. Il padre di Faticanti ha rilasciato un'intervista: "È una soddisfazione moderata , è ancora all’inizio della storia e c’è tanto da fare. Bisogna andarci piano e non esaltarsi . Dopo la partita l’ho sentito, era felicissimo". Il vivaio della Roma parte da una scuola calcio (rilanciata nel 2014) che ha il suo cuore pulsante al centro Giulio Onesti, all’Acqua Acetosa , e che abbraccia la fascia 5-12 anni. Parallelamente il progetto AsRomaxRoma, con la collaborazione di 120 società della Capitale e del Lazio e la figura di Bruno Conti a brillare lì , come sempre - queste le parole di Vincenzo Vergine responsabile del settore giovanile della Roma.

Ola Solbakken si avvicina a grandi passi verso Roma e la Roma. Mourinho lo avrebbe voluto a disposizione già a novembre, magari portarlo in Giappone, con un paio di mesi di anticipo, ma non è stato possibile. L'attaccante norvegese del Bodo, però, arriverà in giallorosso a gennaio. Il norvegese proverà a dare una mano alla Roma soprattutto sul numero dei gol. Zero reti dei calciatori subentrati in campionato fino ad oggi. In queste ore l'opera che raffigura Agostino Di Bartolomei che porta sulle spalle il capitano Lorenzo Pellegrini con in mano la Conference League è stata però imbrattata, o meglio cancellata e rovinata in parte da un atto vandalico, all'altezza dell'attuale numero 7 giallorosso. "Un calcio alle paure", è stato intitolato il murale.