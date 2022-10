Roma, sfregiato il murale di Pellegrini e Di Bartolomei a Testaccio

Quella del 25 maggio scorso a Tirana resterà per sempre una data scolpita nella memoria dei romanisti, dal valore altamente simbolico. Come il murale disegnato a Testaccio dalla street artist Laika, Agostino Di Bartolomei che porta sulle spalle il capitano Lorenzo Pellegrini con in mano la Conference League. Quel trofeo europeo che nell'84 Ago non era riuscito ad alzare. In queste ore l'opera è stata però imbrattata, o meglio cancellata e rovinata in parte da un atto vandalico, all'altezza dell'attuale numero 7 giallorosso. "Un calcio alle paure", è stato intitolato il murale.