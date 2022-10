I “bambini” di Mou

Giacomo Faticanti, centrocampista di Sora del 2004, à tifosissimo della Roma, capitano della Primavera di Guidi, perno dell’Italia Under 19 e in rampa di lancio per il Mondiale Under 20 della prossima estate. Indossa la maglia numero 16 del suo idolo De Rossi, ha fisico e visione di gioco, il club punta forte su di lui e gli ha rinnovato il contratto fino al 2026. Se c’è uno su cui tutti sono pronti a scommettere dentro Trigoria è proprio Faticanti. A Helsinki Mourinho lo ha buttato dentro al 78’, in panchina accanto a lui c’era anche il coetaneo Luigi Cherubini, esterno d’attacco convocato per la prima volta da Mourinho. In Primavera ama partire da sinistra e rientrare sul destro, un giocatore tecnico e di corsa, molto utile dal punto di vista tattico. Il portoghese gli ha promesso una chance presto e ha nominato anche Claudio Cassano, che aveva portato in prima squadra nella trasferta europea precedente in casa del Betis. Pugliese come il suo omonimo, col quale non ha alcuna parentela, l’attaccante classe 2003 gioca da 5 anni a Trigoria e si è imposto in questo avvio di stagione in Primavera, mostrando tutti i suoi strappi di tecnica e velocità. In estate il responsabile del settore giovanile Vergine e l’allenatore Guidi lo hanno convinto a restare nonostante diverse offerte ricevute dalla Lega Pro, ora sta trattando il rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno 2023.