Dybala torna a lavorare in campo: ieri l’allenamento sotto gli occhi di Mourinho

Paulo Dybala punta tutto sul Mondiale. La Joya si sta impegnando ogni giorno per l'obiettivo Qatar e per entrare nei convocati del ct Scaloni che verranno diramati il 14 novembre. Come spiega 'gazzetta.it', l'argentino sta seguendo il programma stilato da medici e fisioterapisti di Trigoria. Ogni giorno il classe '93 è uno dei primi ad arrivare al centro sportivo, lavorando per diverse ore tra fisioterapia e palestra, ora con qualche esercizio anche sul campo. Anche ieri Dybala si è allenato, con il resto dei compagni che invece hanno riposato, sotto gli occhi di Mourinho. Ryan e Dan Friedkin si informano sui suoi progressi, sperano di rivederlo per le ultime due di campionato anche con la Roma, ma per capire questa possibilità bisognerà aspettare la risonanza in programma la prossima settimana. Nel frattempo, Dybala alterna alle tante ore di lavoro anche diversi momenti di svago, vedi la visita al Colosseo e poi - privatamente - anche ai Musei Vaticani, anche per alleggerire il carico psicologico, insieme alla sua Oriana.