Roma, siccità di gol dalla panchina: zero in Serie A. L’anno scorso trend diverso

Il problema del gol continua a preoccupare Mourinho e i tifosi giallorossi. La Roma ha il nono attacco del campionato. E sono solo 13 le reti messe a referto, di cui 5 da Paulo Dybala che resterà ai box fino al 2023. Oltre alla crisi di Abraham manca anche l'apporto dei giocatori che entrano dalla panchina. Fino a questo momento nessun subentrato ha gonfiato la rete. I giallorossi sono fermi a 0 in questa classifica insieme a Spezia, Bologna e Torino. Le riserve del reparto offensivo hanno inciso poco. Belotti non si è ancora sbloccato in campionato, così come El Shaarawy e Shomurodov che hanno visto pochissimo il campo. Il Faraone a causa di un infortunio mentre l'ex Genoa dopo un'estate tormentata non sembra rientrare nei piani dello Special One.

Trend completamente diverso rispetto alla passata stagione nella quale la Roma primeggiava in questa statistica. A fine anno i gol dalla panchina furono 11 che portarono 9 punti in più in campionato. Meglio hanno fatto solo Udinese, Inter e Atalanta con 13. All'undicesima giornata El Shaarawy ne aveva già siglati due. Serve una svolta anche da questo punto di vista per non perdere terreno dalle pretendenti al quarto posto. Mourinho nella conferenza pre Napoli ha rassicurato che la squadra tornerà a segnare in maniera regolare: "Non perdiamo fiducia nei giocatori, i gol arriveranno. Se possono arrivare in modo equilibrato va bene ma la mia sensazione è che un giorno una squadra pagherà e poi si parlerà di una Roma fantastica invece siamo stati gli stessi".