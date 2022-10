Papà Faticanti: “Che gioia, siamo romanisti. Tra due anni lo sogno già titolare”

"Io e mia moglie siamo stati molto contenti dell'esordio di Giacomo. - dice Paolo Faticanti, intervistato da Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport - È una soddisfazione moderata, è ancora all’inizio della storia e c’è tanto da fare. Bisogna andarci piano e non esaltarsi. Dopo la partita l’ho sentito, era felicissimo. Il suo ruolo è diverso dal mio. Io devo spegnere i facili entusiasmi, lui invece deve vivere di emozioni. Quando è tornato a casa non c’è stato alcun festeggiamento particolare, solo consapevolezza e gioia. Cerchiamo di farlo stare con i piedi per terra: questi momenti sono delicati e ci vuole poco a montarsi la testa. Non mi aspettavo esordisse ad Helsinki. Per come si era messa la gara e per il minutaggio che gli è stato concesso, non pensavo fosse la partita giusta".