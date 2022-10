El Shaarawy, mega party per i 30 anni tra show ed emozioni: presente la squadra

Le festa continua per Stephan El Shaarawy. Dopo la torta nello spogliatoio di Helsinki, ieri sera il Faraone della Roma ha celebrato il suo 30esimo compleanno con un super party in grande stile a 'La Lanterna', nota e suggestiva location al centro della capitale, in via del Corso. Una serata a cui hanno partecipano quasi tutti i compagni di squadra giallorossi, oltre ad alcuni dipendenti del club e gli amici storici ed ex compagni (come Marco Amelia), il fratello Manuel e la fidanzata Ludovica Pagani. Una festa spettacolare - durata fino alle prime ore del mattino - con tema dominante il colore rosso, sia negli addobbi che nei fiori e nel vestito di El Shaarawy, che indossava pantaloni neri, camicia bianca e appunto giacca rossa. E la cena interamente a base di pesce, dal polpo arrosticciato dell'antipasto al risotto con gamberi e totani, poi la spigola, concludendo con la bavarese al cioccolato fondente e arancia. Il classe '92 si è scatenato in pista insieme a Jimmy Sax, fatto arrivare per l'occasione nella capitale, e la nota dj Isa Iaquinta. Un party che non ha fatto mancare momenti di musica e show, con la presenza di ballerini e cantanti, forniti da un'agenzia di intrattenimento (c'era anche un'ex partecipante a X Factor, Federica Buda) ma neanche di pura emozione. Prima la torta con tanto di piramidi, con accanto il trono e la maglia della Roma disegnata sullo schienale, poi il discorso finale di El Shaarawy ha infatti commosso tutti, Stephan compreso.