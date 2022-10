Solbakken in arrivo, accordo raggiunto: firmerà a gennaio per quattro o cinque anni

Ola Solbakken si avvicina a grandi passi verso Roma e la Roma. Mourinho lo avrebbe voluto a disposizione già a novembre, magari portarlo in Giappone, con un paio di mesi di anticipo, ma non è stato possibile. L'attaccante norvegese del Bodo, però, arriverà in giallorosso a gennaio: l'accordo, ribadisce 'calciomercato.com', è stato già raggiunto verbalmente. Arriverà a parametro zero, ha un contratto in scadenza tra due mesi, firmerà un contratto di quattro o cinque anni. Sarà il primo rinforzo per Mourinho: Solbakken è rientrato di recente da un lungo infortunio, ma è tornato subito decisivo con 4 gol e 7 assist.