Trigoria, la Roma torna al lavoro: Celik e Ibanez in gruppo. Individuale per Matic

La Roma è tornata ad allenarsi per preparare la sfida di lunedì contro il Verona. Buone notizie per Mourinho: Celik è tornato in gruppo dopo l'infortunio al ginocchio destro subito contro il Betis. Il terzino si è allenato con una vistosa fasciatura e la convocazione per il match del Bentegodi non è certa. Ha recuperato anche Ibanez dopo l'indisposizione di giovedì. Il brasiliano tornerà titolare contro i gialloblù. Ancora in dubbio la presenza di Matic. Il serbo ha svolto lavoro individuale. In attacco ballottaggio tra Abraham e Belotti mentre sulla trequarti ci saranno Pellegrini e Zaniolo.