Verso Roma-Torino, Mourinho: “Emergenza a centrocampo”. Berardi presenta Noris

La Roma si prepara alla sfida con il Torino in programma domani alle 18. Mourinhoin conferenza stampa ha sottolineato la situazione di emergenza in cui versa il centrocampo giallorosso: “Con Cristante e Villar positivi e la squalifica di Veretout la mediana è un problema. Mancano 3 giocatori di cui 2 titolari assoluti e un'opzione di qualità” ha detto lo Special One che ha poi ringraziato i tifosi per il loro costante sostegno (anche domani saranno oltre 45 mila): “La passione la conoscevo, tutto l'amore per la squadra me l'aspettavo e l'ho sentito da subito”. Il portoghese non ha svelato dettagli sulla formazione, quindi non è chiaro se domani Abraham giocherà unica punta o se farà ancora coppia con Zaniolo. Nell’attesa, il centravanti inglese è stato protagonista, insieme a Mkhitaryan, Kumbulla e Reynolds di un video in cui i 4 hanno svelato molti retroscena della rosa giallorossa. In mattinata, anche Juricha parlato della sfida elogiando il lavoro di Mourinho, mentre sempre a Torino la Roma Primavera di Alberto De Rossi ha sfidato la Juventus per la decima giornata di campionato ottenendo un punto. Parlando di bianconeri, c’è da segnalare un simpatico siparietto tra Totti e Pirlo risalente alla scorsa stagione, mostrato nella serie tv ‘All or nothing’ dedicata alla ‘Vecchia Signora’ e prodotta da Amazon.