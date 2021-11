Chi è Ryan Noris, il nuovo direttore commerciale della Roma

Dopo essersi formato alla George Mason University ha maturato un'esperienza di oltre 14 anni nello sport americano. Spicca il suo lavoro con i Los Angeles Dodgers e con i Miami Dolphins

Ryan Noris sarà il nuovo direttore commerciale della Roma, lo ha confermato questa mattina il CEO Pietro Berardi. La new entry è stata scelta per aumentare il profilo internazionale del club mediante l'inserimento di professionisti di alto profilo. Norys, inglese di nascita, dopo essersi formato alla George Mason University, ha maturato un'esperienza di oltre 14 anni nello sport americano. Spicca il suo lavoro con i Los Angeles Dodgers e con i Miami Dolphins, per i quali ha curato la vendita dei naming rights relativi allo stadio. Noris arriva dalla WME Sports (agenzia di talenti statunitense fondata nel 2009 che segue i suoi assistiti su tutte le piattaforme multimediali, in particolare film, televisione, musica, teatro, digitale e pubblicità), ma ha lavorato anche nel mondo del calcio, in particolare per il Manchester City e nel Benfica dove ha svolto vari compiti nel settore giovanile. Nella Roma sarà il nuovo direttore commerciale e si occuperà della gestione delle varie aree dei ricavi del club.