Primavera, Juventus-Roma 1-0: gol di Turco – LIVE

La squadra di Alberto De Rossi cerca il colpaccio a Vinovo per allungare in testa alla classifica

Occasione di testa per Voerkerling . La palla finisce di poco a lato con Senko in controllo

Juventus e Roma si sfidano nel big match della decima giornata del campionato di Primavera 1. I giallorossi sono largamente in testa al campionato con 23 punti, ben 4 in più del Napoli che ha una partita in più. I bianconeri di Bonatti - ex Lazio - sono in netto ritardo, con appena 15 punti e un ko col Milan da riscattare. Al campo 'Ale e Ricky' di Vinovo la squadra di De Rossi prova il colpaccio affidandosi anche a Missori, fresco di esordio in prima squadra.