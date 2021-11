Cristante e Villar ancora positivi al Covid, oggi nessun tampone: out col Torino

I due centrocampisti della Roma sono ancora positivi al Covid e non saranno a disposizione sicuramente per la partita di domani: si attende un nuovo tampone

Bryan Cristante e Gonzalo Villar sono ancora positivi. Ieri i due centrocampisti hanno fatto un tampone molecolare che ha confermato la positività di entrambi. Entrambi, se negativi, avrebbero fatto poi la visita di idoneità e, soprattutto Cristante, avrebbe anche potuto giocare (dall’inizio o in corso) contro il Torino. Al momento, invece, i due giallorossi sono fuori perché ancora positivi, per quanto siano ormai completamente asintomatici. Oggi non sono previsti ulteriori tamponi, a meno di sorprese proveranno ad essere convocati per la partita di mercoledì sera a Bologna.