Veretout squalificato, la moglie felice: “Finalmente un weekend solo per noi”

Mourinho pensa a come posizionare tutti i tasselli nel modo migliore, chi non è affatto dispiaciuta dell'indisponibilità del centrocampista è la moglie del francese Sabrina

La Roma si prepara ad affrontare il Torino nella quattordicesima giornata di Serie A in programma domani alle 18. Veretout, però, non sarà della partita a causa del giallo rimediato da diffidato nel match contro il Genoa. Mentre Mourinho pensa a come posizionare tutti i tasselli nel modo migliore (l'assenza di del numero 17 si aggiunge, infatti, a quella di Cristante), chi non è affatto dispiaciuta dell'indisponibilità del centrocampista è la moglie del francese Sabrina. La donna ha pubblicato una foto sui social raffigurante una cena di famiglia: "Passare il tempo in famiglia è molto piacevole. Era da molto tempo che non passavamo un fine settimana da soli" le sue parole. A fare da cornice musicale la romantica Love di Lena. Veretout tornerà a disposizione dello Special One già per la trasferta di mercoledì a Bologna.