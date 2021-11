Inaugurata la mostra sulla storia della Roma attraverso le maglie

La carica delle 101, il numero di tutte le maglie che si possono trovare a Palazzo Brancaccio dal 29 novembre all’11 dicembre

Questo pomeriggio a Palazzo Brancaccio, si è tenuta l’inaugurazione della mostra “La storia dell’AS Roma attraverso le maglie dalla prefondazione ad oggi”. L’evento è stato organizzato dall’Unione Tifosi Romanisti, presenti anche il responsabile del Roma Department Francesco Pastorella e l’ex portiere Luciano Tessari. Un occasione imperdibile per i tifosi della Roma per tuffarsi nella storia, presenti tutte quante le divise fino a quella attuale di Nicolò Zaniolo. La mostra è scandita per ordine cronologico, partendo da quelle della Fortitudo, Alba e Roman. Le maglie della prefondazione che hanno dato il via al sogno del 1927. Ognuno può trovare la maglia dell’anno della propria nascita, quella a cui è più legato o la prima che ha ricevuto come regalo. Dal 2007 mancava in città la possibilità di poter visitare una mostra interamente dedicata alla squadra giallorossa. La cornice di Palazzo Brancaccio rende il tutto ancora più suggestivo.