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Gli argentini 'corrono' verso Como. Pioggia di critiche dall'Inghilterra per i Friedkin

La Roma continua a lavorare a meno di 48 ore dal big match contro il Como, in programma domenica alle 12:30. Allenamento pomeridiano per la squadra di Gasperini, che oggi ha riabbracciato anche gli argentini Soulé, Balerdi e Castro, rientrati ieri mattina in Italia. Corsa, partitelle, pioggia e sorrisi: il gruppo si prepara al tour de force di ottobre, che partirà dalla trasferta del Sinigaglia. Domani sarà già tempo di vigilia, con la conferenza stampa del tecnico giallorosso. Poi testa al Como, prima di spostare l'attenzione sul Real Madrid di Mourinho. Mercoledì, infatti, all'Olimpico arriveranno le merengues per una sfida che si preannuncia tutt'altro che semplice. Oggi è stato definito il programma della vigilia, ma a far rumore è stata soprattutto un'altra notizia: i Friedkin hanno messo in vendita l'Everton. Una scelta che riaccende le speranze di una parte della tifoseria romanista, che da tempo chiede alla proprietà di concentrarsi maggiormente sulla Roma. Dall'altra parte, però, la reazione dei tifosi inglesi è stata molto diversa.

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