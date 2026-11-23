Neil El Aynaoui si è ritagliato uno spazio sempre più importante nel Lipsia, dove è arrivato in estate con la formula del prestito con diritto di riscatto. Una cifra, 25 milioni, che alla Roma sicuramente farebbe comodo per il mercato, magari già a gennaio in caso di nuovo accordo tra i club. In Germania sono sicuri che di questo passo il marocchino sarà confermato senza alcun dubbio. Lo stesso El Aynaoui ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lens, dove lui è esploso prima di arrivare a Trigoria, rimarcando proprio la sua felicità e soddisfazione per questo percorso in Germania: "Qui a Lipsia mi trovo bene, abbiamo un ottimo gruppo. I miei compagni sono calciatori straordinari, il che rende tutto più semplice. L'allenatore è riuscito a far sì che tutti remassimo nella stessa direzione. Lavoriamo bene insieme e si nota che, come squadra, siamo cresciuti. Sono stato accolto benissimo qui. Tutti hanno reso il mio inserimento molto semplice". Un ulteriore messaggio, una conferma della volontà reciproca di continuare insieme.