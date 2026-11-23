I giallorossi preparano la sfida di Champions con quasi tutta la rosa a disposizione, anche se l'olandese si è fermato ancora. Il Milan dritto sul brasiliano, che intanto ha riportato un brutto infortunio muscolare. E Totti punte la società
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Roma, testa al PSG con un Malen top. E per il Monza si scalda Castro
La Roma si avvicina alla trasferta di Parigi con un Donyell Malen in grandissima forma. L'olandese sarà il riferimento offensivo contro il PSG: 12 gol in 11 partite, quattro reti in altrettante presenze in Champions e la possibilità di incrementare il bottino al Parco dei Principi. Dopo aver affrontato quattro volte i francesi senza mai segnare, è pronto a un nuovo esame. Gasperini valuta anche la gestione delle energie: contro il Monza potrebbe esserci spazio per Castro, con una staffetta tra i due attaccanti.
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