Il Milan si muove concretamente per Endrick. Secondo 'Cadena Ser', i rossoneri avrebbero addirittura presentato un’offerta formale, puntando a ingaggiare il giocatore già a gennaio, informando anche lo stesso calciatore delle loro intenzioni. In ogni caso Cardinale non mollerà la presa se il tentativo dovesse andare a vuoto in inverno, ma tornerà alla carica in estate. Ma la notizia è che al Real è arrivato qualcosa di concreto: il Milan sarebbe pronto a mettere sul piatto quasi 70 milioni di euro per averlo subito. L’ostacolo è rappresentato da Mourinho, che vuole trattenere Endrick, consapevole dell’assenza di un sostituto all’altezza delle sue qualità, oltre che per l'atteggiamento e l'intensità che mette in allenamento. Secondo l'emittente, bisognerà capire le evoluzioni della situazione nelle prossime settimane, ma tra pochi giorni l'entourage del brasiliano sarà a Madrid proprio per discutere il futuro del giocatore col Real. In tutto questo per ora la Roma resta solo alla finestra.