Meno di 48 ore al big match del Sinigaglia tra Roma e Como. Domani pomeriggio alle 13:30 Gian Piero Gasperini parlerà alla vigilia della partita nella consueta conferenza stampa che si terrà a Trigoria. Il tecnico giallorosso risponderà alle domande dei cronisti presenti per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione e quelli relativi alle condizioni fisiche dei giallorossi (che non avranno sicuramente Cristante, alle prese con un problema al ginocchio). Sulla trequarti Rodrigo Mora va verso una maglia da titolare dietro alla coppia Malen-Dybala, mentre in difesa resta aperto in ballottaggio Balerdi-Ndicka.