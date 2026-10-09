Dopo la trasferta di Como la Roma tornerà finalmente all'Olimpico per una sfida bollente - dentro e fuori dal campo - contro il Real Madrid. Il ritorno di Mourinho e l'esordio in Champions dopo 7 anni davanti ai propri tifosi: sarà molto più di una semplice partita. E la vigilia del match sarà altrettanto piena di eventi da seguire: martedì 13 ottobre alle 13:30 Gasperini parlerà come di consueto nella conferenza stampa che si terrà a Trigoria. Poco dopo, alle ore 15, andrà in scena la rifinitura dei giallorossi che sarà aperta anche ai media per il primo quarto d'ora. Il Real Madrid, invece, dopo la rifinitura che svolgerà in mattinata in Spagna, atterrerà a Roma nel pomeriggio. La conferenza stampa di Mourinho che si terrà all'Olimpico è quindi fissata alle ore 18.