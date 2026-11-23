Paulo Dybala si prepara ad affrontare il PSG da protagonista, avendo anche messo nelle gambe un bel po' di minuti e ritmo contro il Parma dopo l'infortunio. L'argentino sarà una delle star in campo mercoledì sera al Parc des Princes, ma è stato protagonista anche davanti alle telecamere, in una lunghissima intervista a 'France Football' che uscirà il 12 dicembre. In un estratto pubblicato da 'L'Equipe', la Joya ha parlato proprio del PSG: "Probabilmente la squadra migliore d'Europa al momento, capace di mantenere una costanza impressionante, con giocatori incredibili guidati da un grandissimo allenatore. Se gli concedi anche solo un minimo spazio, ti puniscono, si trovano in campo a occhi chiusi, giocano a mille all'ora". E proprio con i parigini in passato Dybala avrebbe potuto giocare: "Ci sono andato molto vicino", ma "nessun rimpianto". Poi torna a parlare della squadra di Luis Enrique: "Il modo in cui pressano, in cui attaccano tutti insieme... Gli attaccanti e gli esterni prendono palla e puntano subito l'avversario. Non puoi concedere loro il minimo spazio, altrimenti ti puniscono all'istante. Bisogna avere rispetto per loro, questo è certo. Siamo pienamente consapevoli della loro forza. Ma non dobbiamo aver paura di nessuno. Abbiamo le nostre armi. Ripongo totale fiducia nei miei compagni, nel nostro allenatore e nel modo in cui ci siamo preparati per un appuntamento del genere", aggiunge. Per la Roma, invece, sarà "un ottimo banco di prova per misurare il nostro livello. Contro il Real abbiamo dimostrato di essere forti", dice ancora l'argentino.