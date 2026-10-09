Allenamento pomeridiano per i giallorossi che hanno riabbracciato anche i tre argentini
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Continua il lavoro della Roma a meno di 48 ore dal big match contro il Como che si giocherà domenica alle 12:30. Allenamento pomeridiano per la squadra di Gasperini che oggi ha riabbracciato anche gli argentini Soulé, Balerdi e Castro rientrati ieri mattina in Italia. Corsa, partitelle, pioggia e sorrisi: il gruppo è pronto per il tour de force di ottobre che inizierà dalla gara del Sinigaglia. Presente a bordocampo anche il Ceo giallorosso John Galantic. Out solo Cristante alle prese con un problema al ginocchio, al suo posto è pronto De Roon.
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