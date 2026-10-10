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Roma, tegola Svilar: microfrattura in allenamento, tornerà dopo la sosta

Mile Svilar non salterà solamente Como-Roma per infortunio. Il classe '99 ha accusato un problema al quinto dito del piede che lo ha tenuto ai box senza allenarsi e col passare del tempo l'ottimismo per il suo recupero è diminuito. Svilar ha riportato una microfrattura in allenamento. Il portiere giallorosso tornerà solamente dopo la sosta e non ci sarà nelle 9 partite in 28 giorni che la Roma giocherà a partire da domani. Il portiere ha scritto un messaggio sui social: "Non ci voleva proprio adesso, ma fa parte del gioco. Sono già concentrato sul recupero e determinato a tornare più forte di prima! Nel frattempo, forza Roma sempre! Fiducia del progresso". Ora scocca l'ora di Gollini che non gioca una partita in Serie A dal 5 ottobre 2024, mentre con i giallorossi ha giocato a gennaio contro il Panathinaikos in Europa League.

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