Dybala: "Non è vero che calcio meno, lo dite perché non ho ancora segnato"

La Roma è atterrata a Parigi ed è pronta per tornare a giocare la Champions League. Appuntamento domani al Parc des Princes contro il Paris Saint-Germain di Luis Enrique. A partire dalle 19:45 Paulo Dybala ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match. Di seguito le parole dell'argentino:

Ti abbiamo visto in una forma smagliante a inizio stagione, poi c’è stato questo stop. Come ti senti adesso e quanto manca per tornare ai livelli di inizio stagione? “In questo momento mi sento bene. Non ho avuto tanti problemi durante il periodo dell’infortunio, anche perché poi c’è stata la sosta e ho potuto lavorare per due settimane con la squadra. Mi sono sentito bene nei minuti che ho giocato contro il Parma e sicuramente, con il tempo, partita dopo partita, mi sentirò sempre meglio”.

Hai frequentato tanti spogliatoi vincenti, penso alla Juventus e anche all’Argentina. Hai vinto tanto. Volevo capire se quest’anno, dentro questo spogliatoio, respiri un’aria particolare, quella di una squadra che sa di poter vincere e può arrivarci. “Negli anni in cui sono stato in Italia, soprattutto alla Juventus, ho avuto la possibilità di vincere. Lo capisci più avanti, perché è ancora presto per dire se siamo una squadra che può vincere. Credo che ci siano squadre forti in Serie A, che hanno sicuramente più esperienza nel vincere. Però siamo consapevoli di essere una squadra forte, con dei valori. Abbiamo un gruppo molto sano, molto bello e questo molte volte aiuta a vincere. Quest’anno stiamo facendo bene. Adesso arrivano tante partite difficili, però dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo. È quello che ti posso dire. Poi sicuramente più avanti vedremo se siamo sulla strada per puntare a qualcosa in più”.

Nell'intervista che hai rilasciato all'UEFA hai detto di sperare di chiudere la tua carriera in Italia. Speri di chiuderla alla Roma? “Spero di sì, per me sarebbe molto bello. Come ho detto, sono arrivato a 18 anni e non mi vedo da altre parti. Però, soprattutto nel calcio moderno, ci sono tanti giri. Adesso mi godo il momento, ho un anno di contratto qua, mi godo quello che sta facendo la squadra e poi vedremo”.

Ti abbiamo visto calciare un po' meno. Puoi fare chiarezza sulle tue condizioni fisiche e sul tuo infortunio? Come stai adesso? “Io dico sempre che adesso calcio meno perché al mister piace che imbuchiamo quando siamo vicini all'area, poi Malen sta bene. Penso che sia una questione di partite, non credo di aver calciato di meno. Penso che a volte abbia cercato la soluzione migliore, quella di trovare un compagno dentro l'area. Ho tirato in alcune partite, ma ancora non ho trovato il gol, quindi magari per questo pensate che tiri di meno. Io sono tranquillo, so che ho avuto questo infortunio, arrivato in un momento in cui nemmeno me lo aspettavo, perché mi sentivo in uno dei momenti migliori dell'ultimo anno”.

Da giocatore creativo, che giudizio dai su Vitinha e sulla sua influenza nel gioco? “È ovviamente un giocatore di una qualità enorme, molto dinamico. Per il ruolo che ricopre, gira tantissimo, si muove. Per chi lo deve marcare a volte diventa molto difficile, per l'intensità con cui gioca. Oggi il PSG gioca con un'intensità molto alta e penso che lui sia il giocatore principale in questo ruolo, soprattutto per l'allenatore, per il compito che ha di portare la palla, di marcare e di muoversi. È molto bello vedere un giocatore così, perché l'intensità con cui lo fa non è per niente facile da mantenere”.

Sei anche tu un giocatore creativo e molto offensivo. Il mister ti concede libertà di gioco? “Sì, il mister ci dà delle indicazioni, soprattutto sulle zone in cui molte volte preferisce che noi ci muoviamo. Allo stesso tempo, soprattutto quando siamo vicini all'area, ci dà la libertà di muoverci e di creare le nostre giocate, soprattutto in avanti”.

DYBALA A SKY

Cosa rappresenta questa partita di Champions contro una squadra come il PSG? "Tantissimo perché abbiamo lavorato molto per essere qui contro queste squadre tra le più forti al mondo. Possiamo capire qual è il nostro livello e capire dove siamo e cosa possiamo fare. A livello personale e di squadra sono molto orgoglioso per la partita che giocheremo domani".

Come ti senti? Cosa ti aspetti da te stesso domani? "La squadra sta molto bene al di là se gioco io o meno. Questa squadra ha dimostrato una forza unica seguendo il mister, ora mi sento bene dopo il rientro a Parma, ho voglia di giocare e dare il mio contributo. Sono a disposizione del mister per tutto".