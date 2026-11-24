Luis Enrique ha presentato la sfida di Champions League contro la Roma in programma domani al Parco dei Principi. Lo ha fatto in conferenza stampa insieme ad Achraf Hakimi. Ecco le sue parole: Domani si torna al Parco dei Principi per la Champions League. Qual è lo stato d'animo del gruppo e il tuo in vista della sfida contro la Roma? "È chiaro che tornare a giocare in Champions League è sempre affascinante, soprattutto quando giochiamo al Parco dei Principi. Siamo contenti. Sarà una partita molto diversa da quelle a cui siamo abituati, complicata perché la Roma è una squadra che difende in maniera particolare. Domani vedrete le difficoltà che incontreremo, ma siamo fiduciosi di riuscire a superare il loro pressing".

La Roma ha incontrato qualche difficoltà finora in Champions League, ma con Gasperini ha dimostrato di saper segnare molto. Hai parlato di una squadra che pressa in maniera diversa: cosa ti aspetti dai giallorossi? "Penso che non abbiano avuto fortuna. Hanno perso una partita contro il Real Madrid e ricordo che all'80' erano in vantaggio di due gol, ma poi hanno perso. È successa la stessa cosa contro il Manchester United. Sono una squadra che non ha paura. Sarà molto difficile vincere. Vedremo una partita molto diversa, mi ripeto, per il loro modo di difendere. Sarà un aspetto da osservare attentamente".

Gli infortuni stanno costringendo il PSG a rinnovarsi? Avete intenzione di provare qualcosa di nuovo? "Ne abbiamo già parlato molto. Non siamo obbligati a farlo. Non ingaggiamo un giocatore per sei mesi; non è nel nostro stile. Siamo molto contenti. Dobbiamo essere prudenti. Ma all'interno dello staff, con i tifosi e con la società, restiamo fiduciosi. Stiamo facendo il nostro lavoro per superare le difficoltà. È un peccato per i giocatori, che non possono partecipare alla stagione con il gruppo. Ma restiamo motivati ​​come squadra".

Cosa ricordi di più del tuo periodo a Roma? "Sono passati 15 anni, è stato davvero speciale per me. Conservo un bel ricordo del mio anno a Roma. È una bella sensazione ogni volta che ho la possibilità di visitare Roma, è magnifica. Le cose possono andare meglio o peggio, ma così è la vita. Bisogna accettarlo. Ne conservo un ricordo molto positivo".

Kvaratskhelia e Doué hanno segnato 23 gol e fornito 17 assist nelle ultime due stagioni, come possono compensare? "Con la qualità di questa squadra. Cosa dovremmo fare, lamentarci? No. Dimostreremo la nostra resilienza. Lo faremo domani, giocando bene. Dobbiamo farlo per il club e per i nostri tifosi. Questa è la vita nel calcio di alto livello".

Hai allenato l'iconico Totti, in che modo quell'esperienza ha influenzato il tuo percorso successivo? "Nel corso della mia carriera ho sempre gestito ogni giocatore in modo individuale. Ci sono giocatori più importanti e altri meno. Quello che cerco di fare oggi è parlare con ogni giocatore allo stesso modo, con naturalezza, con sincerità, mettendo in primo piano gli aspetti della personalità. I giocatori sono persone normali. Non c’è nulla di particolare. Siete voi (i giornalisti), con le voci che circolano su questa squadra, a creare sensazionalismo con cose incredibili. Conservo un ottimo ricordo di tutte le esperienze che ho vissuto con i giocatori".

Ruiz è il capocannoniere della Champions League, quanto è importante a centrocampo? "Abbiamo parlato di quasi tutti i giocatori individualmente. L'importante non è chi segna o chi ha l'impatto maggiore. L'importante è che qualcuno dia il suo contributo. Rimaniamo concentrati sull'obiettivo collettivo. È una grande sfida per noi come squadra. Possiamo ancora migliorare, ed è questo il nostro obiettivo".

Il PSG ha segnato 20 gol in Champions League con 10 giocatori diversi? È questo il punto chiave? "Questa è la chiave di questa squadra, e lo è stata negli ultimi tre anni, e ancor di più negli ultimi due. Vogliamo giocare con costanza e migliorare ogni giocatore, anche se sembra impossibile. E vogliamo giocare come una squadra. Dopodiché, chi segna più gol o chi gioca meglio non ha importanza. Abbiamo dimostrato che tipo di squadra siamo".

Cambieresti qualcosa del tuo periodo alla Roma? E cosa pensi del lavoro di Gasperini? "La mia opinione su Gasperini è che sia un allenatore di grande esperienza, che apprezzo molto. Le sue squadre hanno personalità e un modo di giocare molto definito, diverso dal solito. Quando ero a Roma, le cose non sono finite bene per lui all'Inter perché hanno perso fiducia in lui. Ma è un allenatore di altissimo livello, ed è una vera motivazione giocare contro una delle sue squadre. Domani avremo dei problemi contro il loro stile difensivo molto particolare. Sarà una grande sfida".

È forse una figura un po' rivoluzionaria nel mondo del calcio con la sua marcatura a uomo? Quale sarà il problema principale? "Gasperini ha un'enorme influenza sul calcio italiano. Mi piace la sua filosofia, con il suo pressing costante per cercare di essere migliore dell'avversario. È una cosa rara nel calcio italiano. Le sue squadre hanno questa identità. Ha squadre fisiche con giocatori di qualità. Se riuscite a convincerli a fare questo lavoro, allora siete degli allenatori di altissimo livello. Sarà una partita molto diversa dal solito. Stiamo parlando con i giocatori individualmente e come squadra. Dovremo essere pronti, altrimenti avremo dei problemi".

L'esplosione a Malen vi ha colto di sorpresa? "Malen ha giocato principalmente sulle fasce. Ma schierato centralmente ha dimostrato la sua capacità di segnare. Dovremo stare attenti agli attaccanti, ma anche a tutti i giocatori. La Roma ha molto movimento. Avrebbe meritato più punti contro Real Madrid e Manchester United. Spero che riusciremo a superare il loro pressing e a conquistare i tre punti".