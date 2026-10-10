Il portiere giallorosso potrebbe saltare la sfida del Sinigaglia a causa di un problema al dito accusato negli ultimi giorni

Redazione
Screenshot 2026-10-07 at 20.53.33

Pellegrini: "Scudetto? I tifosi devono sognare. Sono carico per il mio rientro"

Scegli Forzaroma.info come fonte preferita su Google

Mile Svilar rischia di saltare Como-Roma per infortunio. Il portierone giallorosso - scrive 'Il Tempo' - ha accusato un problema al dito negli ultimi giorni e col passare del tempo l'ottimismo per il suo recupero è diminuito. In questo momento la sua presenza è in forte dubbio, proprio alla ripresa del campionato con il big match del Sinigaglia che può dire molto sulle ambizioni di entrambe le squadre.

svilar GettyImages-2290053351

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti