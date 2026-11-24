Totti diventa barbiere e taglia i capelli a… Samuele Inacio. Il nuovo spot è tutto da ridere

Francesco Totti è l'ospite della serata di 'Belve', il programma condotto da Francesca Fagnani. Questo l'intervento dell'ex capitano su Rai 2:

Che belva si sente? "Più che belva una farfalla, mi piace volare e andare nel futuro. Non so cosa mi aspetta ed è diverso dalla mia vita attuale. Paura del futuro? No. In questo momento del calcio c'è tanta gente a cui piace apparire. A me col mio carattere no. Puoi chiedermi quello che vuoi. Nel nostro mondo è meglio stare attenti a quello che si dice, non dico sempre quello che penso. Stasera può darsi che mi apro di più.

Lei ha una notorietà incredibile, più di molti altri calciatori. Come se lo spiega? "Forse è merito dell'amore che ho dato a questa città, non le ho mai voltato le spalle. È bello ma abbastanza soffocante. In alcuni momenti vorresti essere una persona normale come sono. Non posso fare una passeggiata al centro, sono 30 anni che non la faccio".

Ha avuto paura prima di giocare una partita? "Solo il 28 maggio, quando ho smesso".

La paura dell'ignoto e l'attaccamento alla famiglia lo ha condizionato nella scelta di non lasciare la Roma? "Nel 2004 ero verso Madrid, da una parte la testa voleva che ci andassi ma il cuore no. Non ho vinto quello che potevo vincere, al Real avrei potuto vincere di più".

Avrebbe dovuto vincere il Pallone d'Oro? "Al Real Madrid avrei avuto più possibilità".

Che effetto le fa pensare che è ancora l'ultimo ad aver vinto lo scudetto con la Roma? "Da una parte è bello, ma da romanista non sono contento. Quest'anno può darsi... questa è la vita della Roma, sempre col 'può darsi'".

Cosa avrebbe cambiato per rendere il finale della sua carriera meno doloroso? "Avrei cambiato il modo di comportarsi della società nei miei confronti, avrei preferito che mi rispettassero di più dopo quello che ho fatto. Ho lottato fino a 6 mesi prima che finisse, a dicembre ho mollato mentalmente".Cosa ha trovato dopo il calcio? "Dopo il 28 maggio non mi andava più di fare niente, ero diventato un pigro, non mi andava di vedere gli amici. Una sorta di depressione, mi ero chiuso in me stesso. Poi gli amici e i familiari mi hanno aiutato. Nel mondo del calcio mi hanno aiutato molto Candela e Vito Scala".

Parlando di un possibile ritorno alla Roma ha detto 'mai dire mai'... "Perché non so piu che dire. Mai dire mai, quando sarà, se succederà lo saprete. La porta non si chiude mai, in questo momento io e la Roma abbiamo due percorsi diversi. Io sto bene, loro stanno facendo un grande lavoro e va bene così".