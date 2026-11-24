C’è il pubblico e c’è il privato. Anche quando al centro del dibattito finisce il mercato di gennaio della Roma. E per capire la differenza, basta tornare a quanto detto - in conferenza stampa - da Gasperini venerdì scorso prima di volare a Parma: "Non ci sono stati confronti di questo genere. Penso che, per quello che riguarda il mercato, sia giustamente opportuno che prima ne parli il nostro amministratore delegato e che sarà lui poi a dire quello che eventualmente la Roma può fare sul mercato di gennaio, che è sempre un mercato molto complicato e difficile". Insomma "non c'è stata nessuna programmazione per il momento, se non quella tra me e D’Amico". Utile anche la posizione proprio del ds, intervistato sabato prima del fischio di inizio al Tardini: "Fare nomi adesso è ovviamente prematuro. Come diceva il mister ci sono tante varianti da qui a gennaio. Il nostro obiettivo è migliorare la squadra". E questo percorso non è compatibile con un’eventuale cessione di un big, a cominciare da Koné: "Con l’allenatore ci confrontiamo tutti i giorni su quelli che sono i giocatori che ci potranno dare qualcosa. Vogliamo rinforzare la squadra e vendere uno così non rinforza la squadra". Messaggi che sono rivolti all’esterno. Chiari. E non solo per la piazza. Con Gian Piero che aspetta di conoscere la visione di Galantic protagonista a Sky nel prossimo weekend (venerdì). C’è da capire come si muoverà la proprietà all’alba del 2027. Chi meglio del ceo, dunque, può sbilanciarsi visto che spesso passa come il ventriloquo della famiglia Friedkin. Tony, dal canto suo, si è esposto in anticipo. E strategicamente ha tolto Koné dal mercato.

Le priorità di Gasperini e D'Amico

Ma c’è, come dicevamo, anche. Cioè i discorsi fatti a Trigoria. Quelli sottotraccia a cui hanno fatto riferimento siache. Se la proprietà non affronta la questione, evitando di rivelare il budget per gennaio e di avvertire se saranno necessarie plusvalenze e di quale spessore, l’allenatore e il ds si aggiornano quotidianamente su quanto è necessario alla Roma per restare al vertice da qui al traguardo di fine stagione.. Il lungo stop di Pellegrini e l’ultimo infortunio di Dybala, almeno nel mese di ottobre, hanno portato Gian Piero e Tony a credere che non fosse necessario solo un giocatore offensivo.. Adesso, anche guardando le prestazioni dei singoli a Parma, è possibile la virata. Se due acquisti - in prestito oneroso - saranno possibili,. Alla Wesley. Da mettere magari a sinistra. In estate la Roma ha provato a prendere. Operazione scartata per il costo eccessivo, il Milan ha speso 60 milioni più 10 di bonus per averlo. Il club giallorosso si è accontentato di. Che al Tardini non ha convinto. Sabato e anche in altre esibizioni. Attacca e aggredisce poco per i gusti dell’allenatore. Così come: anche se in crescita, è ancora acerbo., al momento, è indisponibile.. L’identikit è semplice., magari mancino, visto che sulle fasce la Roma ha in rosa quattro destri su quattro. Alla Wesley. Alla Moreira. Come caratteristiche. E da accoppiare all’attaccante/trequartista.