Poco più di un anno fa Gollini era fuori rosa. Gasperini se lo era ritrovato appena arrivato, ma il rapporto tra i due era ai minimi storici. Una lite a Bergamo aveva cambiato le carte in tavola e il portiere dopo 4 anni di Atalanta salutò direzione Londra. Prima Tottenham poi Fiorentina, Napoli, Genoa e la Roma a gennaio 2025. "Non sono andato via per scelta tecnica ma solo per i problemi personali con una persona", queste le sue parole il giorno della presentazione a Firenze. Il messaggio era ovviamente per Gasp. L'anno scorso era stato fin da subito messo sul mercato, poi il passaggio saltato all'ultimo alla Cremonese ha stravolto il suo destino. I due si sono parlati, hanno chiarito e nel giro di poche settimane è diventato il vice Svilar. "Con lui ho avuto problemi e non lo volevo più vedere, anzi lui aveva problemi con me. L’ho ritrovato qua maturato e cresciuto. Ha lavorato benissimo in tutti questi mesi. Si è tolto un po’ di farfalle, in allenamento fa delle cose straordinarie che non ha fatto questa sera ma è dovuto dal fatto che era tanto tempo che non faceva”, queste le parole del tecnico qualche mese fa. Una sola presenza quella contro il Panathinaikos a gennaio 2026, in Serie A non gioca addirittura dal 5 ottobre contro l'Atalanta di Gasp. Adesso tocca a lui difendere i pali della porta giallorossa. Svilar non ci sarà per un mese e Gollini giocherà contro Como, Real Madrid, Genoa, Slovan, Napoli, Manchester United, Cagliari e Sassuolo. Un'occasione per dimostrare di poter tornare ai livelli di Bergamo. I tifosi della Roma incrociano le dita.