Mile Svilar non sarà a disposizione di Gasperini per un mese. Il 2 ottobre in allenamento si è infortunato al quinto dito del piede, precisamente una frattura da stress. Nei prossimi giorni la decisione definitiva sull'intervento chirurgico, ma dopo la sosta di novembre sarà nuovamente a disposizione del tecnico. Il portiere ha scritto un messaggio sui social: "Non ci voleva proprio adesso, ma fa parte del gioco. Sono già concentrato sul recupero e determinato a tornare più forte di prima! Nel frattempo, forza Roma sempre! Fiducia del progresso". A partire dalla sfida di domani col Como a difendere i pali ci sarà Gollini.