La Roma tornerà in campo domani sera alle 21 contro il PSG di Luis Enrique. Match a dir poco complicato che verrà presentato proprio da Gian Piero Gasperini che dalle 19:45 ha parlato nella consueta conferenza stampa (accompagnato da Dybala) alla vigilia dell'incontro. Di seguito le parole del tecnico giallorosso:

Che gara si aspetta? “È un momento molto bello poter giocare questa gara contro i più forti. Quello a cui pensiamo di più in questo momento è fare una prestazione di livello, d’altronde ce lo siamo meritato sul campo di giocare match così importanti”.

Come si può cercare l’equilibrio tra la bellezza che la Roma ha messo in campo, sia in campionato sia in Champions League, e la sostanza, cioè la necessità di concretizzare quello che la Roma crea? “È chiaro che noi dobbiamo misurarci con questa squadra, la affrontiamo per la prima volta con la Roma. Dovremo capire subito sul campo qual è il loro valore, che sicuramente è molto alto, e quanto possiamo contrastare la loro tecnica e la loro velocità. Quello che ci proponiamo è proprio di riuscire a ridurre un po’ la loro efficacia per poter proporre anche il nostro tipo di gioco che ci ha permesso di arrivare qua”.

Luis Enrique ha dichiarato che la Roma è una squadra che non ha paura. Non c’è il rischio che le sconfitte rocambolesche contro Real Madrid e Manchester United abbiano lasciato qualche scoria nell’atteggiamento che la squadra dovrà avere con il PSG? “Questa è la dimensione della Champions League, che è la competizione più importante al mondo, quella di valore assolutamente più alto. Puoi anche fare delle prestazioni molto importanti, come abbiamo fatto contro Real Madrid e Manchester United, però poi ci sono gli episodi e in campo ci sono i migliori giocatori del mondo, che possono determinare. È una competizione in cui gli episodi incidono più che nelle altre. Noi dobbiamo preoccuparci di fare quel tipo di prestazione, perché ti dà comunque sicurezza, ti fa crescere, te la porti in campionato e probabilmente ti aiuta a crescere anche in questa competizione”.

È già andato vicinissimo a battere il Paris Saint-Germain con l’Atalanta, in una partita anche molto sfortunata, in cui fino al 90’ era in vantaggio. Che ricordo ha di quella partita? E se dovesse esserci una formula magica per vincere in uno stadio così difficile, quale potrebbe essere? “È chiaro che quella è una partita che è rimasta un po’ indigesta per il finale. Anche lì, purtroppo, siamo rimasti negli ultimi minuti in dieci per l’infortunio di Freuler e non avevamo più cambi. Il PSG mise dentro Mbappé, che fu determinante. Rimane comunque uno dei momenti più alti della storia dell’Atalanta. Questo è un altro tipo di gara, il PSG è molto più squadra ed è merito di Luis Enrique. È una Roma che si approccia a questa competizione dopo diversi anni e per noi è un po’ diverso. È una partita del girone e per noi è una misura di quello che stiamo facendo”.

Glielo chiedo diretto: come si marca Vitinha? “Il bello di questa squadra non è solamente un giocatore, che se limiti un giocatore... Questa è una squadra. Il PSG ha avuto negli anni grandissimi giocatori senza riuscire magari a ottenere i risultati che sperava, almeno in Europa, e ha incominciato a ottenerli nel momento in cui Luis Enrique ha dato un'impronta non solamente di individualità, che sono comunque di altissimo livello tutte, però soprattutto di squadra. E questo credo che sia l'apprezzamento migliore per il PSG”.

Al di là della scelta che evidentemente non ci dirà, è una sfida affascinante per lei, ma è una sfida in cui la Roma può andare a giocare veramente, diciamo, con la faccia più tosta, oppure comunque qualche tipo di copertura in più stavolta la deve prevedere? “No, ma è chiaro che in questo tipo di partite devi avere più di una soluzione, anche perché, come ho detto prima, non abbiamo dei parametri di altre gare giocate contro di loro e quindi sicuramente ci prepariamo ad avere più soluzioni anche nella stessa partita. Ma al di là delle soluzioni tattiche, saranno comunque importanti la personalità con cui giocheremo, la capacità di contrastare il loro gioco e la qualità con cui riusciremo a giocare tecnicamente. Quindi sono tutte componenti in questo tipo di partite che vanno affrontate al meglio e disputate al meglio”.

Come giudica questi infortuni del PSG? “Ma purtroppo questi infortuni nel calcio vanno a toccare spesso un po' tutte le squadre. Non c'è una risposta scientifica a questo. È chiaro che dispiace: sappiamo che dietro a questo tipo di infortuni poi c’è un percorso che devono fare questi ragazzi per recuperare ed è sempre molto lungo. Negli anni, quello che ho visto io, è che c'è stato un grandissimo miglioramento sulle diagnosi. Purtroppo i tempi non si sono mai ridotti, sono sempre quelli. Poi calcisticamente sono infortuni che si vedono purtroppo molto spesso. È chiaro che il PSG ha comunque una rosa, una squadra molto importante che riesce a sopperire anche all'assenza di giocatori forti”.

Che giudizio dà del lavoro di Luis Enrique, in particolare della sua capacità di far aderire così tante individualità a una filosofia di gioco collettiva? “Luis Enrique è straordinario perché ho visto anche tante squadre magari vincere, ma non lasciare un segno. Quello che lui ha fatto nella sua carriera, soprattutto al Barcellona ma anche qui al PSG, è straordinario. È molto facile dire: "Sì, ma il PSG ha grandi giocatori", però il PSG è una squadra. Credo che questo sia il complimento migliore che si possa fare a una squadra di questo valore, perché gioca da squadra e questo nel gioco del calcio è fondamentale. Lui è riuscito a portare questa mentalità in un ambiente che magari prima era fatto solamente di grandi giocatori”.

Cosa rappresenta per voi la sfida contro il Paris Saint-Germain, vincitore delle ultime due edizioni della Champions League? “Per noi è l'occasione di affrontare i migliori in questo momento e quindi è un metro di paragone importante per capire quanto possiamo confrontarci con questo tipo di squadre, con questo tipo di giocatori. La Roma è una squadra che da otto anni mancava dalla Champions, in campionato sta facendo bene e sta vivendo un'ottima crescita. Ora quello che vogliamo fare è cercare di crescere anche in questa competizione che, come ho detto, è la migliore di tutte. Probabilmente non abbiamo avuto un buon calendario fino ad adesso. Però ci siamo conquistati sul campo la possibilità di giocare questo tipo di partite contro i più forti e dobbiamo essere orgogliosi di questo e cercare di misurarci”.

Che cosa cambia per voi nell'affrontare una squadra priva dei suoi due migliori giocatori offensivi del momento, Doué e Kvaratskhelia? Dal punto di vista tattico, è più difficile o semplicemente diverso preparare la partita? “No, perché, al di là chiaramente del valore dei due giocatori, come ho detto prima, il PSG è una squadra e sa sopperire anche alle assenze di giocatori molto validi con la propria organizzazione. Poi, comunque, quelli che li sostituiranno sono giocatori di assoluto valore”.

GASPERINI A SKY

Luis Enrique ha detto che lei rappresenta un segno di discontinuità rispetto al calcio italiano. Sente questo merito che gli viene riconosciuto? "Devo dire che mi è stato riconosciuto quando ho iniziato a giocare in Europa. È stato un metro di paragone con la Champions che è la competizione più importante al mondo. Quella partita contro il PSG è stato un rammarico ma è stato straordinario".

Le partite contro Real e Manchester possono insegnare qualcosa. "Questa è la Champions, la competizione degli episodi. Bisogna essere bravissimi in ogni situazione, ci sono grandissimi giocatori e a volte non basta nemmeno fare delle prestazioni importanti anche se ritengo sia la strada migliore per fare risultato. Bisogna stare attenti agli errori perché spesso si pagano".

Pensa ad un attacco tecnico o con Cristante avanzato? "Lo scopri in campo, teorizzi una partita ma il confronto vero lo hai in campo. Sono squadre che non hai mai affrontato, la percezione di quanto puoi reggere alle loro capacità e velocità te lo ritrovi direttamente. La Roma ha una sua intelaiatura che gli ha permesso di arrivare fino a qui. Serve una concentrazione molto alta ma abbiamo qualità tecnica per metterli in difficoltà".