Stop Pellegrini: niente Europei ma lo vuole il Barcellona. Roma, novità Costanzo

I blaugrana sul capitano giallorosso, che salta l'Europeo per un infortunio al flessore. Xhaka si avvicina, Kluivert cerca un'altra chance

Redazione

La Roma comincia a dare concretezza al suo mercato. Granit Xhakaè sempre più vicino: la società giallorossa è pronta a investire 18-20 milioni per il suo cartellino, e il centrocampista dei Gunners si sarebbe già accordato con Pinto per un contratto quinquennale. Lo svizzero andrebbe così ad arricchire il reparto centrale della rosa, che rischia di perdere una grossa pedina: dalla Spagna arriva la notizia di un forte interesse del Barcellona per Lorenzo Pellegrini. Il contratto del capitano della Roma scade nel 2022, e il rinnovo sembra al momento lontano: i blaugrana potrebbero far leva sul rischio di perderlo a parametro zero per strappare un buon prezzo ai giallorossi. Nel frattempo Pellegrini dovrà fare i conti con un nuovo infortunio al flessore della coscia sinistra, che lo terrà lontano da Euro 2020: al suo posto Mancini ha chiamato Gaetano Castrovilli. Il centrocampista giallorosso, accolto e consolato da Gravina, ha salutato i suoi compagni azzurri con un post su Instagram.

Pastore e Under verso altri lidi, Kluivert c'è

Un altro calciatore in odore di partenza è Javier Pastore. Il fantasista argentino ha ancora due anni di contratto con la Roma, ma difficilmente rientrerà nei piani di Mourinho. Lo stesso giocatore ha dichiarato in un'intervista di essere al lavoro assieme alla Roma per trovare una nuova destinazione in Europa. Chi potrebbe invece avere una chance col nuovo tecnico è Justin Kluivert. L'attaccante olandese, di ritorno da una non proprio esaltante esperienza con il Lipsia, piace allo Special One, che gli aveva direttamente espresso il suo favore durante la finale di Europa League del 2017. Il giocatore potrebbe dunque riprovarci con i giallorossi e andarsi a contendere una maglia da titolare con Stephan El Shaarawy. Sempre più lontana, invece, la riconferma di Cengiz Under, di ritorno dal Leicester: Tiago Pinto sarebbe per lui già alla ricerca di una nuova destinazione.

Maurizio Costanzo nuovo responsabile della comunicazione

Mentre a Roma infiamma lo scontro a distanza tra José Mourinho e Maurizio Sarri, sul quale ha detto anche la sua anche Zdenek Zeman, Dan e Ryan Friedkin ridisegnano l'organigramma interno della società. È prevista per il 9 luglio un'assemblea straordinaria generale di tutti gli azionisti, in merito all'adozione delle misure per la chiusura del bilancio. È ufficiale, invece, l'ingaggio di Maurizio Costanzo come nuovo responsabile delle strategie di comunicazione della Roma. A rivelarlo è lo stesso giornalista, che ne approfitta per lanciare il nuovo slogan giallorosso:`Mejo ´a Roma'. Costanzo, che avrà un occhio particolare per il nuovo progetto dello Stadio, è l'espressione di una precisa linea comunicativa scelta dai Friedkin, che intendono dare alle pubbliche relazioni giallorosse un nuovo corso. È ben noto, d'altronde, il legame che intercorre tra il giornalista e Francesco Totti: chissà se un riavvicinamento dell'ex capitano possa essere il primo regalo di Costanzo ai tifosi.

Alessandro Pilosu