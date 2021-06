Roma, Costanzo responsabile della comunicazione: “Ricostruirò l’amore coi tifosi”

Queste le sue parole: "Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi"

C'era l'indiscrezione, ma ora è arrivata l'ufficialità. Lo ha fatto lo stesso Maurizio Costanzo, attraverso una nota: sarà il nuovo responsabile per le strategie di comunicazione della Roma. "Ho firmato un accordo con l’AS Roma come responsabile di strategie della comunicazione. Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la Roma. È bello fare di una passione una professione". A sorpresa, i Friedkin muovono un altro colpo nella società. Il popolare giornalista e conduttore tv, di fede romanista, metterà a servizio della comunicazione del club giallorosso la sua esperienza.