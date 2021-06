Pastore: “Sto cercando la soluzione migliore per lasciare la Roma”

L'argentino: "Il mio ritorno al Talleres è sempre più vicino"

Javier Pastore potrebbe lasciare la Roma nella prossima finestra di calciomercato. L'argentino non rientra più nei piani del club, che vorrebbe cederlo anche per alleggerire il monte ingaggi. In un'intervista Canal Showsport, ha chiarito la sua situazione: "Ho ancora due anni di contratto ma adesso, a giugno, stiamo parlando con la Roma della possibilità di avere un'uscita. Per loro e per me, vedremo se sarà una cosa conveniente e che mi soddisfa. Per avere più minuti e tutto il resto o andare da un'altra parte, vedremo. Sono i miei ultimi due anni, credo, in Europa, per cui vedremo, se riuscirò a rimanere nella Roma e stare bene sarebbe molto bello, sennò cercheremo un altro club dove finire questi due anni. Non so, un anno, due, questo non si sa".