Dall’Inghilterra: Xhaka a un passo dalla Roma. Affare tra i 18 e i 20 milioni

Lo svizzero avrebbe accettato l'offerta di contratto di cinque anni. Dal ritiro con la Svizzera ammette: "Voglio continuare a giocare ad alti livelli"

La Roma sta per chiudere il suo primo colpo di mercato. Granit Xhaka è a un passo dal diventare un nuovo giocatore giallorosso. L'ultimo rumor sull'affare arriva dall'Inghilterra. Secondo il portale Football.London il giocatore avrebbe accettato l'offerta di contratto quinquennale fatta dal club dei Friedkin e l'accordo tra Roma e Arsenal potrebbe essere trovato per una cifra tra i 18 e i 20 milioni di euro. Tutto lascia pensare che l'affare possa concludersi a breve. Xhaka sarà presto a Roma con la nazionale svizzera e potrebbe incontrare Pinto per risolvere gli ultimi dettagli. E intanto dal ritiro ha fatto sapere che non ha intenzione di fare passi indietro nella sua carriera: "Chiudere al Basilea? Sì, è incredibile come vola il tempo. Ora ho quasi 29 anni (ride, ndc). Ma mi sento ancora giovane, ancora in forma e affamato, e voglio continuare a giocare a calcio ai massimi livelli".