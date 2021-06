Kluivert verso la permanenza alla Roma: Mourinho vuole dargli una chance

L'olandese è molto apprezzato dallo Special One fin dai tempi in cui giocava all'Ajax

Xhaka e Rui Patricio potrebbero essere i primi colpi in entrata per la nuova Roma di Mourinho, ma tra le fila giallorosse ci sarebbe spazio anche per Kluivert, in prestito al Lipsia. Come scrive gianlucadimarzio.com, il classe '99 probabilmente tornerà nella Capitale e non è escluso che José Mourinho possa dargli un'opportunità nella sua Roma. L'olandese è molto apprezzato dallo Special One fin dai tempi in cui giocava all'Ajax: lo stesso portoghese glielo disse in finale di Europa League del 2017, quando sedeva sulla panchina del Manchester United. Sulla fascia sinistra, gli esterni su cui potrà puntare l'allenatore saranno El Shaarawy e Kluivert, che si contenderanno una maglia da titolare. Destino diverso invece per Cengiz Under, destinato a trovare un'altra sistemazione: il turco tornerà dal prestito al Leicester ma non rimarrà alla Roma.