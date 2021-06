Roma, convocata assemblea straordinaria degli azionisti il 9 luglio

Ecco il comunicato ufficiale del club

L’Assemblea straordinaria degli azionisti di A.S. Roma S.p.A. (la “Società”) è convocata presso la sede operativa in Roma, Viale Tolstoj n. 2/6, per il giorno 9 luglio 2021, alle ore 17.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 10 luglio 2021 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente: Informativa ai soci ai sensi dell’art. 6 del d.l. n.23 dell’8 aprile 2020, come modificato dalla legge n. 178 del 30 dicembre 2020, in merito all’art. 2447 cod. civ. Proposta di rinvio dell’adozione delle misure previste dall’art. 2447 c.c. alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo all’esercizio in corso; deliberazioni inerenti e conseguenti.