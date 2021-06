Maurizio Costanzo, ecco perché la Roma lo ha scelto. Lavorerà anche con Mourinho

Si occuperà delle scelte comunicative del club, con un occhio particolare allo stadio. Giornalista di spessore ma vicino alla gente, ha costruito un impero insieme a Maria De Filippi

Marco Prestisimone

"Mi hanno quasi cambiato la vita". Così Francesco Totti racconta il suo legame con Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Il giornalista e storico conduttore collaborerà alla comunicazione della Roma. Lavorerà anche con Mourinho, ovviamente, visto che il portoghese è uno che ama controllare ogni campo del suo club. Con un occhio particolare sullo stadio. Ma soprattutto cercherà di indirizzare le scelte della società "per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la Roma". Un problema evidentemente sentito anche dai nuovi proprietari. Quella dei Friedkin è una scelta attenta: Costanzo è uno dei volti più importanti del giornalismo italiano, da sempre in prima linea nella lotta contro la mafia. Storico l'episodio dell'attentato organizzato da Cosa Nostra a lui e a Maria De Filippi, salvi per miracolo grazie a uno scoppio ritardato di una bomba esplosa proprio a pochi metri da loro.

I due hanno fondato la Fascino, la società di produzione televisiva di tutti i loro programmi da quasi 70 milioni di fatturato ogni anno. Dal 2008 Costanzo ha ceduto tutte le sue quote a Maria De Filippi: la società adesso è controllata al 50% da lei e al 50% da Mediaset. Ma Maurizio è anche un uomo "pop" nel senso più prezioso del termine: sa come comunicare e stare vicino alla gente. Una scelta in continuità con la creazione del Roma Department. E in più alcuni dei suoi collaboratori in passato hanno già lavorato ad alcune produzioni della società.

Televisione, giornali e rapporti: perché la Roma ha scelto Costanzo

Uomini e donne, Amici di Maria De Filippi, Temptation Island, C'è Posta per Te, Tu si que vales, il Maurizio Costanzo Show. Sono solo alcuni dei programmi di clamoroso successo di Maria De Filippi e Costanzo. Tutti prodotti e curati da diverse redazioni che hanno contatti in tutto il mondo. Mediaset ha dato loro praticamente carta bianca da sempre. Perché i due sono ormai un simbolo della televisione italiana e soprattutto intrattengono rapporti che torneranno utili anche alla Roma. Dalla tv, ovviamente, ai giornali e al mondo web. Maria ha fondato Witty Tv, un sorta di canale-web naturale prolungamento dei suoi programmi. Sanno come muoversi e soprattutto non sbagliano un colpo. Perfetti in ogni occasione, non si ricordano gaffe o uscite fuori luogo. L'identikit perfetto per dare una mano alla Roma.

In prima linea ovviamente ci sarà Maurizio Costanzo, ma è facile pensare che alle spalle di tante decisioni ci sia l'impero che insieme hanno costruito. Di loro è innamorato Francesco Totti, visto che anche da un'idea di Costanzo nacque il libro di barzellette. E chissà che il primo regalo di Costanzo non arrivi proprio da lì: "Non conoscevo né l’ironia né l’autoironia. Recriminavo su tutto - aveva raccontato Francesco in un'intervista -. Poi ho avuto un incontro che mi ha cambiato la prospettiva delle cose. Qualcuno mi ha suggerito che l’ironia mi avrebbe reso l’esistenza più leggera e poteva essere un’alleata in più. Due persone che non mi tradirebbero mai. Furono bravi a farmi capire che da un atteggiamento diverso nei confronti della pressione avrei potuto trarre solo giovamenti". Quelle persone erano proprio Maurizio e Maria.