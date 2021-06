Tegola Pellegrini, lesione al flessore: può perdere l’Europeo

Pre-allertato Castrovilli, che potrebbe prendere il posto del capitano della Roma

Lorenzo Pellegrini potrebbe lasciare il ritiro della Nazionale per una lesione al flessore della coscia sinistra. Il centrocampista della Roma ha accusato ieri in allenamento un problema al muscolo già infortunato qualche settimana fa e potrebbe perdere Euro 2020. L'Italia si è già cautelata richiamando in gruppo Gaetano Castrovilli, candidato dunque a prendere il posto del numero 7 nella competizione che comincerà domani, allo stadio Olimpico. La Figc ha fatto richiesta all'Uefa per sostituire Pellegrini ed è in attesa di una risposta. Una brutta notizia per il centrocampista giallorosso, che proprio per un infortunio al flessore destro aveva perso le ultime partite di campionato con la Roma e non era arrivato al meglio al raduno azzurro.