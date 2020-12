Spinazzola e Mirante out contro la Sampdoria. Mercato, priorità all’attaccante

Tra campo e mercato, la Roma si avvia ad una delle fasi più calde della propria stagione. I tanti impegni ravvicinati che attendono i giallorossi già ad inizio 2021 imporranno la perfezione assoluta sia nella gestione delle risorse tecniche che sul mercato. Per Fonseca, in vista del primo impegno del nuovo anno contro la Sampdoria, sono già arrivate due cattive notizie: Leonardo Spinazzola ed Antonio Mirante, due dei titolari indiscussi nelle gerarchie del tecnico portoghese, saranno costretti al forfait.

La causa dell’assenza dell’esterno e del portiere è la stessa: lesione al flessore. Decisamente non il modo migliore per affrontare la ripresa del campionato, che ha comunque visto entrambi i giocatori oggi in quel di Trigoria assieme agli altri infortunati Zaniolo e Pastore, in una sorta di mini raduno anticipato. Tra le tante certezze in vista della Samp ci sarà dunque la titolarità di Pau Lopez, che intanto oggi ha festeggiato la nascita della sua terza figlia Zoe.

Dal campo al mercato: stallo El Shaarawy, piacciono Silvestri e Hysaj

Per certificare le ambizioni di alta classifica della Roma sarà fondamentale capire le mosse che il club opererà sul mercato, curato per il momento da Ryan Friedkin in attesa dello sbarco nella Capitale di Tiago Pinto. Fonseca ha recapitato sulla scrivania della proprietà americana la sua personalissima lista della spesa, che prevede rinforzi in tre ruoli chiave: portiere, esterno destro e, soprattutto, attaccante.

El Shaarawy resta un nome che piace, considerata che la sua volontà di vestire nuovamente la maglia giallorossa, ma le criticità nella trattativa rimangono: lo Shanghai Shenhua non apre al prestito gratuito, si prospetta un braccio di ferro. Anche per questo, negli uffici di Trigoria, non si trascurano le alternative: Bernard dell’Everton può tornare di moda. Occhio anche a Silvestri e Hysaj, giocatori che piacciono a Fonseca: complesso, tuttavia, immaginare un loro arrivo già a gennaio. Se ne riparlerà, eventualmente, il prossimo giugno.

E’ stato inoltre offerto Facundo Ferreyra del Benfica: l’attaccante ha già lavorato con Paulo Fonseca, realizzando 46 gol in 70 presenze con lo Shakhtar Donetsk. L’incognita, relativa al suo profilo, è quella dei diversi infortuni che lo hanno fermato negli ultimi tempi.