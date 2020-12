Roma, lesione ai flessori per Mirante e Spinazzola: out con la Sampdoria

La Roma ripartirà domenica in campionato dopo la sosta senza Mirante e Spinazzola. Sia il portiere che il terzino hanno riportato una lesione di primo grado ai flessori della coscia e non ci saranno nel match con la Sampdoria, in programma all’Olimpico alle 15.

Infortunio alla gamba destra per quanto riguarda il primo, uscito durante il match con il Cagliari. Mentre si tratta della sinistra per il secondo, fermo dal 20 dicembre (Atalanta-Roma). Entrambi saranno monitorati giorno per giorno e potrebbero tornare a disposizione già per la trasferta di Crotone del 6 gennaio. Domenica toccherà sicuramente a Pau Lopez in porta, mentre sarà ancora ballottaggio tra Calafiori e Bruno Peres per la fascia sinistra.