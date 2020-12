Trigoria, mattinata di lavoro per gli infortunati. Domani alle 15 la ripresa degli allenamenti

Rientro anticipato a Trigoria per gli infortunati. Questa mattina Antonio Mirante, Leonardo Spinazzola, Javier Pastore e Nicolò Zaniolo si sono ritrovati al Fulvio Bernardini per il lavoro individuale. I quattro sono rientrati un giorno prima della data fissata dal Fonseca per gli allenamenti, che ricominceranno domani alle 15.

Dei quattro, la situazione più complessa riguarda Zaniolo, che sta ancora recuperando dalla rottura del legamento crociato. Pastore è pronto per il rientro in gruppo, mentre Mirante e Spinazzola stanno smaltendo una lesione di primo grado ai flessori.