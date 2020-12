Fiocco rosa per Pau Lopez: nata Zoe, è la terza figlia del portiere

Fiocco rosa per Pau Lopez. Il portiere spagnolo è diventato oggi papà per la terza volta. La compagna Andrea Galvez ha partorito la piccola Zoe. Esattamente a un anno di distanza dalla nascita del fratellone Leo, dicembre è ancora il mese di nuovi arrivati a casa Lopez. La Roma si è congratulata con un post su Twitter: “Benvenuta alla piccola Zoe. Auguri alla mamma Andrea e al papà Pau Lopez da parte di tutta la famiglia giallorossa”. Con l’assenza di Mirante per infortunio, domenica Pau scenderà in campo avrà l’occasione di dedicarle una vittoria.