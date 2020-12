Silvestri-Hysaj, la Roma sonda il mercato italiano: la situazione

La Roma guarda in Serie A per i prossimi colpi di mercato e mette gli occhi su Marco Silvestri e Elseid Hysaj. Non per gennaio, dove ci sarà poca possibilità di manovra. Ma a giugno saranno due dei maggiori indiziati a trasferirsi in giallorosso. Il portiere del Verona è ormai da due stagioni tra i migliori del suo ruolo in Italia, tanto da essersi conquistato anche la convocazione di Roberto Mancini in Nazionale. Il terzino del Napoli è un vecchio pallino dei giallorossi ed è in scadenza di contratto.

Silvestri e Hysaj alla Roma: due colpi per giugno

L’entourage di Silvestri per il momento non ha intenzione di parlare di mercato. La possibilità di trasferirsi a Roma stuzzica il giocatore, che alla soglia di trent’anni potrebbe vedere coronati gli sforzi di una vita. I giallorossi, dal canto loro, cercano un nuovo numero uno, ma prima dovranno risolvere le grane Pau Lopez e Olsen. Tiago Pinto dovrà provare a cedere entrambi, per poi tuffarsi su Silvestri. Con il contratto in scadenza nel 2022, non ci saranno grandi problemi a convincere il Verona, con cui i rapporti restano ottimi.

Hysaj è in rotta con il Napoli. In stagione sta giocando con il contagocce e l’addio agli azzurri sembra scontato. La Roma cerca un’alternativa solida a destra, con Bruno Peres e Santon che non dovrebbero far parte della rosa del prossimo anno. La sinergia con l’agente Mario Giuffredi (che assiste anche Veretout), può aiutare i Friedkin ad assicurarselo a zero.