Una cessione top o il rischio dello slittamento per la chiusura del Settlement Agreement con la UEFA. La Roma deve fare cassa entro il 30 giugno e tra i giocatori in uscita c'è Matias Soulé. Secondo quanto riportato da Niccolò Schira di Tuttosport, il Borussia Dortmund ha mostrato interesse per l'argentino. La Roma, dal canto suo, valuta Soulè circa 40 milioni di euro, cifra ritenuta necessaria per prendere in considerazione una possibile cessione. Al momento non si parla ancora di trattativa avviata, ma di un interesse da monitorare con attenzione. Il Dortmund è alla ricerca di profili offensivi giovani e di qualità, e Soulé rientra perfettamente in questo identikit.