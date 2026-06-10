Il futuro di Paulo Dybala è alla Roma. Non ci sono dubbi. L’argentino ha scelto di proseguire il suo percorso in giallorosso. Anche Gian Piero Gasperini non vede l’ora di riabbracciarlo. L’obiettivo è chiaro: una stagione da Champions da costruire anche attorno al numero 21. Mancano solo alcuni dettagli per il rinnovo. Nulla di complesso o negativo. Si tratta di passaggi informali, che verranno sistemati nei prossimi giorni. Filtra ottimismo. E non potrebbe essere altrimenti. Dybala vuole continuare a incantare l’Olimpico. Ma c’è chi osserva da lontano. E aspetta un passo falso. Una possibile occasione per inserirsi. Non arriva dall’Inghilterra. Ma dall’Argentina. Il Boca Juniors, infatti, non ha ancora mollato del tutto la presa.

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La calma del Boca

Calma. È la parola d’ordine in casa Boca Juniors. Il club argentino, come riporta TyC Sports, non ha ancora perso le speranze per l’ingaggio del fuoriclasse argentino. Il piano è lo stesso adottato con Paredes la scorsa stagione. Ricordate? Il centrocampista lasciò a inizio luglio, dopo diversi tira e molla e con la clausola ormai in scadenza. In quel caso, il Boca decise di aspettare il momento giusto, attendere la situazione giusta per poi chiudere l’operazione. Ora la strategia è simile: il Boca aspetta il giocatore per provare a fare il passo decisivo. Le possibilità economiche, però, sono limitate. Non possono offrire grandi cifre. Non possono offrire la Champions. Ma sperano comunque in un segnale di Paulo Dybala. Segnale che, al momento, appare difficile. Il giocatore ama Roma e la Roma. E non ha intenzione di interrompere questo legame. In Argentina prevale la calma. Ma anche nella Capitale regna tranquillità. Una calma che a Trigoria viene vissuta con fiducia. Il rinnovo di Dybala arriverà. È solo questione di tempo.